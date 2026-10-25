¿Quedan jugadores en Chivas de la era de Matías Almeyda?

Enrique Gómez

En realidad, de las Chivas de Matías Almeyda ya solo queda el recuerdo.

Cuando el Monterrey reciba al Guadalajara en esta Jornada 14 y el técnico argentino se encuentro con el equipo que hizo campeón en el Clausura 2017 y dirigió hasta el Clausura 2018, lo único familiar será el escudo, pues en el actual plantel no queda un solo jugador de los que él tuvo.

O sea, no habrá saludos especiales, abrazos efusivos ni reencuentros entre Almeyda y las Chivas, equipo que actualmente es dirigido por Gabriel Milito, un argentino igual que el ‘Pelado’.

Los últimos jugadores en la era de Almeyda que quedaban en el Guadalajara eran Alan Pulido (que regresó tras unos años en la MLS y tuvo un paso decepcionante), Fernando Beltrán (que desde hace tiempo juega en León) o Isaac Brizuela, quien está retirado en acto, pero no en las actas.

Curiosamente, es en Monterrey donde se encontró con jugadores que conoció en Chivas, tales como Carlos Salcedo o el mismo Orbelín Pineda, quien estuvo con el entrenador argentino en Chivas y el AEK Atenas y que ahora ha vuelto a seguirlo para la aventura en la ‘Sultana del Norte’.

El reencuentro entre Almeyda y las Chivas no será tan melancólico como se hubiera esperado. Después de todo, el partido es en Nuevo León y en el equipo rojiblanco no queda un solo jugador al que dirigió durante su etapa como ‘pastor’, aunque sí hay un par con él en Monterrey.

Cuando el ‘Pelado’ llegó al equipo regiomontano ni siquiera mencionó la palabra “Chivas” o sus derivados y aunque dejó implícito el cariño por la afición, lanzó una extraña frase en sus primeras horas de regreso a México: “la hipocresía la dejo de lado”. Quizá en referencia a los directivos.

Se esperaba que cuando Almeyda volviera a la Liga MX lo haría con el Guadalajara, pero ocho años después firmó con el Monterrey, que necesita ganar imperiosamente para mantenerse en zona de clasificación.