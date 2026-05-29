Matías Almeyda ya llegó a Monterrey, pero no se olvidó de las Chivas

Enrique Gómez

Se hizo realidad: Matías Almeyda ya está en México y no para regresar a Chivas sino para dirigir a Rayados.

El entrenador argentino se mostró muy ilusionado por volver al país después de lo que fue su gloriosa etapa con el Guadalajara de 2015 a 2018 y más por hacerse cargo de uno de los equipos con mayor inversión en la Liga MX, el cual está enfocado en relanzarse para el Apertura 2026 que inicia en julio.

“Estoy muy feliz de regresar a México, deseo que sea de la mejor manera y estar por un largo tiempo. Arranca un sueño en mi vida y estoy muy agradecido con la gente de Rayados, con sus dueños, sus directivos y espero, con trabajo, poder disfrutar con la gente”, comentó Almeyda en un encuentro con periodistas en la ciudad de Monterrey, la cual será su casa por los próximos dos años, según el contrato.

Después de dos intentos y una hora de tardanza en salir, los caminos de Rayados y Matías Almeyda se unieron al fin



Guiño a Chivas, pero ya mostrando afecto por el conjunto albiazul. Séptimo equipo en su carrera como DT



Me quedo con “El sueño de mi vida” pic.twitter.com/zUIYbhdXH1 — Gilberto Galván Quirino (@quirino_galvan) May 29, 2026

Almeyda no pudo evitar hacer comentarios sobre las Chivas, quizá el equipo más querido de México y cuya afición ve en el ‘Pelado’ a un ídolo, pues con él conquistaron el título del Clausura 2017, además de dos Copas MX y hasta la Copa de Campeones de CONCACAF que le permitió jugar el Mundial de Clubes.

“Pasaron muchos años, la afición (de Chivas) sabe lo que significa para mí. La hipocresía la dejo de lado y ese es un equipo al cual yo quiero. Hoy arranca una nueva historia con un club que me tiene confianza, que me demuestra cariño en toda la planificación y vengo a darle todo lo que tengo”, agregó el técnico.

Con un jugoso contrato y la promesa de un gran proyecto, Rayados pudo convencer a Almeyda de volver a México (y olvidarse de su ‘cláusula’ de solo volver al Guadalajara), tras su paso por San José, AEK Atenas y Sevilla.