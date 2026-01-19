A Tigres le quitaron un golazo y a Toluca, el liderato

Redacción FOX Deportes

Como no pudo ganarle a Tigres ni porque se quedó con un jugador menos, el Toluca perdió el liderato.

Empate 0-0 entre la Universidad de Nuevo León y lo ‘Diablos Rojos’ en este duelo por la Jornada 3 del Clausura 2026 y en lo que fue la ‘revancha’ de la última final del futbol mexicano jugada en diciembre.

El árbitro Óscar Mejía fue el blanco de los gritos y abucheos de la afición universitaria, pues además de expulsar José Purata (doble amarilla) a los 76 minutos, anuló lo que había sido un golazo de Juan Brunetta por haber empujado tibiamente a un rival antes de sacar un disparo desde media cancha.

¡NOOOO PUEDE SEEEER!😢



Brunetta había hecho el el gol del torneo, pero el árbitro lo anuló por un empujón del jugador de Tigres😳#LigaMX pic.twitter.com/ecpRI9TILY — FOX (@somos_FOX) January 18, 2026

El esférico techó al portero, picó en el pasto y se metió a las redes al 90'+1, sin embargo, de inmediato fue invalidado por una marcación (acaso rigorista) en contra del mediocampista argentino de 38 años.

Segundo partido consecutivo en casa para el conjunto de Guido Pizarro y segundo duelo al hilo que no puede ganar, pues luego de haber caído ante Pumas como local (cosa que no pasaba desde 2014), el equipo tampoco pudo cobrar una mini revancha contra el bicampeón del futbol mexicano.

Tras perder el paso en el torneo, Toluca llegó a siete puntos, dos menos que el nuevo líder: el Deportivo Guadalajara.