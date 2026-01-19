Las Chivas están arrasando en la Liga MX... pero apenas van 3 fechas

Enrique Gómez

La buena: Chivas es el mejor equipo del momento en la Liga MX.

La mala: Apenas van tres jornadas del Clausura 2026.

El Guadalajara hiló su tercera victoria del torneo (la décima en 11 partidos contando lo que fue la fase regular del campeonato anterior) y se colocó temporalmente en el primer lugar del certamen.

Victoria 2-1 de las Chivas sobre el Querétaro, que al menos le puso drama al juego sobre el final.

Épico festejo de Armando González, que quiere ser bicampeón de goleo

Los festejos continúan para el equipo rojiblanco, que a media semana se afianzó como la base de la Selección Mexicana al enviar a ocho jugadores a la convocatoria y que ahora sumó un nuevo triunfo de la mano de Armando González, campeón de goleo del torneo pasado y que ya suma dos tantos este año.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio AKRON:

· 1-0 (35’): Armando González remató un centro que lo encontró casi solo a segundo poste

· 2-0 (65’): Golazo de Roberto Alvarado, que en el corazón del área remató un pase muy fuerte

· 2-1 (81’): Mateo Coronel aprovechó el rebote del arquero y la pobre reacción de la defensa

¡México llamó a 8 jugadores de las Chivas, incluyendo 2 estadunidenses! El Tri reveló una lista por demás sorpresiva para enfrentar a Panamá y Bolivia

A reserva de lo que haga el Toluca, el equipo tapatío es el único que tiene marca perfecta en el torneo, por lo que provisionalmente ascendió al liderato del Clausura 2026 y se confirma como el mejor equipo del momento en la fase regular del futbol mexicano, contando el tremendo cierre que tuvo el torneo pasado, donde a punto estuvo de meterse a las semifinales, antes del penal fallado ante Cruz Azul.

Con una base de jugadores jóvenes que están convencidos con el trabajo de su técnico Gabriel Milito, el equipo rojiblanco solventó un partido más en casa e hizo los deberes contra una de las plantillas más modestas del futbol mexicano, que aún no conoce la victoria en este inicio de competencia.

¿Hasta dónde llegarán las Chivas? En el futbol nunca se sabe, pero vaya que la afición está disfrutando el viaje.