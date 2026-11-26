Héctor Cantú

Toluca dio un golpe de autoridad en el inicio de la Liguilla del Apertura 2026, luego de imponerse por 2-0 al Atlas en el partido de ida de los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed aprovechó su condición de local para conseguir una ventaja importante y complicar las aspiraciones de los ‘Zorros’ de avanzar a las semifinales.

Una vez más, Helinho fue la gran figura del encuentro al marcar los dos goles de los ‘Diablos Rojos’, que llegarán al partido de vuelta con una ventaja de dos tantos.

Ese enganche hacia el centro siempre significa peligro... ⚠️ ¿Alguien más se acordó de un gol muy parecido de Helinho en una Liguilla? ?? #LaFiestaDeLaAfición? | #CFIda | #AP26 | #TOLATS https://t.co/jsCvkPDsPU — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 26, 2026

El brasileño abrió el marcador con un auténtico golazo, gracias a un preciso disparo de zurda que superó el lance de Camilo Vargas, quien nada pudo hacer para evitar la anotación.

En la segunda mitad, Toluca amplió la diferencia después de que una falta de Adonis Frías dentro del área fuera sancionada como penalti. Helinho se encargó de ejecutar la pena máxima para completar su doblete.

¿Sabían que el primer gol de Helinho en la Liga BBVA MX también fue contra Atlas? En el Apertura 2024. ⚽️ ¡Aquí tienen el video de su doblete! ? ?Dato: @osigs #LaFiestaDeLaAfición? | #CFIda | #AP26 | #TOLATS https://t.co/vciWzejfl0 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 26, 2026

Atlas consiguió enviar el balón al fondo de las redes en una jugada que pudo haber reducido la desventaja, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar.

El encuentro también tuvo un componente emotivo. La afición reconoció a Antonio Mohamed, quien anunció que dejará la dirección técnica del equipo y estaría disputando sus últimos encuentros al frente del conjunto escarlata.

Con este resultado, Atlas necesitará ganar por una diferencia de al menos tres goles en el partido de vuelta para avanzar a las semifinales, considerando los criterios de desempate de la Liguilla.