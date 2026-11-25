Enrique Gómez

Es conocido por ser uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la Liga MX, pero no por ser el estratega que más tiempo se queda en un mismo club.

Así, después de dos años gloriosos en el Toluca, Antonio Mohamed se despedirá a fin de año.

A través de un comunicado donde se muestra un profundo agradecimiento y admiración por el ‘Turco’, el equipo mexiquense informó que estamos en los últimos meses de la era de Mohamed, quien concluirá su gestión en la Copa Intercontinental o en la Liga MX si logra clasificar a la final.

“De común acuerdo”, el Toluca y Mohamed concluirán con su vínculo en cuanto termine la participación del equipo en los torneos de este año calendario, sin embargo, “no existen las palabras suficientes para agradecer a quien puso al equipo” como el segundo máximo ganador en la historia de la Liga MX, gracias al bicampeonato conseguido en el Clausura y Apertura 2025.

Comunicado oficial

Un legado que será recordado por generaciones ?? ¡Gracias, Turco! pic.twitter.com/j10sRUceGR — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026

A través de sus directivos, el Toluca reconoció a “un estratega ganador” que acostumbró al equipo a “levantar trofeos”, pues en este 2026 conquistó la Copa de Campeones de CONCACAF y la Leagues Cup. Fueron dos de los mejores años en l historia del equipo mexiquense.

El club también aseguró que el legado de Mohamed en el banquillo trascenderá de generaciones y que su nombre quedará escrito con letras de oro, pero nunca especificó las razones de este rompimiento y de por qué no se cumplirá el contrato que regía hasta mediados de 2027.

Lo cierto es que el Toluca está en medio de un bajón en este Apertura 2026, tanto que terminó en quinto lugar de la clasificación al tener solo una victoria en sus últimos nueve partidos de la Liga MX, por lo que probablemente se piense que esta relación ya agotó sus mejores frutos.

Mohamed le dio al Toluca sus primeros títulos en 15 años y él se convirtió en uno de los técnicos más exitosos del futbol mexicano con cinco títulos de liga.