Hiram Marín

El delantero portugués João Paulo Dias Fernandes, ‘Paulinho’, protagonizó un episodio inusual al terminar defendiendo la portería del Toluca en la derrota 2-0 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo.

Con el marcador 1-0 en contra tras el tanto de Alán Bautista al inicio del complemento, los Diablos Rojos agotaron sus cinco cambios al minuto 75, lo que dejó al equipo sin margen de maniobra en el banquillo para cubrir cualquier contingencia bajo los tres palos.

¡GOOOOOOOOL DE PACHUCA!



Salomón Rondón, el campeón de goleo le anota a Paulinho, que tuvo que ser el portero luego de la expulsión de Hugo González.



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La emergencia llegó en la recta final del encuentro, alrededor del minuto 88, cuando el árbitro sancionó un penal a favor de los Tuzos y mostró la tarjeta roja directa al guardameta titular escarlata, Hugo González.

Al no contar con más cambios disponibles para dar ingreso al arquero suplente Luis Manuel García, Paulinho asumió la responsabilidad de colocarse los guantes para afrontar la pena máxima y el tiempo restante.

En su primera intervención improvisada como guardameta, el atacante lusitano no pudo evitar el segundo tanto del conjunto hidalguense, ya que Salomón Rondón cobró con éxito desde los once pasos para decretar el 2-0 definitivo.

Pachuca clasifica a la Liguilla y pone a temblar al América En la última jornada, los 'Tuzos' se colaron a la fase final de paso eliminaron al Pachuca

Sin embargo, más allá de no poder detener el disparo desde el manchón penal, Paulinho logró sacarle un balón a Rondón en la recta final para evitar que el delantero venezolano ampliara la diferencia.

Esa intervención ante el goleador Tuzo, se sumó al esfuerzo del portugués durante el tramo final y el tiempo de compensación para frenar una caída más abultada.