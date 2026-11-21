Enrique Gómez

No solo se metió a la Liguilla en la última jornada del torneo, sino que lo hizo en gran momento. De pronto, el Pachuca se convirtió en una verdadera amenaza y en un nuevo candidato al título.

El amuleto más preciado para un equipo calificado a la Liguilla es el momentum y el equipo hidalguense lo tiene con cuatro victorias consecutivas en el cierre de la fase regular del torneo; además, su último triunfo fue justamente contra Toluca, club que, por el contrario, vino abajo.

Victoria 2-0 del equipo de Benjamín Mora sobre los ‘Diablos Rojos’, que solo han ganado uno de ss últimos seis partidos de la Liga MX y que, gracias a eso, cayeron hasta el quinto lugar de la tabla. O sea, jugarán en desventaja los curtos de final de la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano.

¡GOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA!



Alan Bautista aprovecha la asistencia de Salomón Rondón y la manda al fondo de las redes.



Pachuca estaría en Liguilla. pic.twitter.com/S6Dw12D3bR — FOX (@somos_FOX) November 22, 2026

A falta de que se juegue media jornada, el Pachuca enfrentaría al América en cuartos de final si las posiciones se mantienen como hasta ahora.

Por cierto, este resultado elimina matemáticamente a Pumas y se convierte en el único equipo ‘grande’ que no clasificó a la Liguilla para este Apertura 2026.

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en el ‘Huracán’ de Hidalgo:

· 1-0 (47’): Alan Bautista aprovechó que Rondón bajó el balón en el área y ‘fusiló’

· 2-0 (89’): Salomón Rondón no falló, pero Paulinho estuvo a punto de atajar

Si, el delantero portugués tuvo que ponerse los guantes e intentar detener la pena máxima, luego de que la marcación viniera acompañada con una tarjeta roja para el arquero Hugo González.

Gol número 17 para el venezolano, virtual campeón de goleo (por segunda ocasión) de la Liga MX.

Pachuca, que inició la jornada fuera de zona de clasificación y que pasó más de medio torneo entre los últimos lugares de la tabla, concretó su clasificación a la Liguilla como el equipo en mejor momento del futbol mexicano. Vaya que será un fuerte competidor en la fase final.