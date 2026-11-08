Toluca recuperó la memoria ganadora y aplastó a Rayados

Hiram Marín

Los Diablos Rojos del Toluca sellaron una victoria categórica de 4-0 sobre los Rayados de Monterrey en un duelo donde la ofensiva escarlata no dio tregua y volvió a ganar después de siete partidos sin conocer la victoria.

La superioridad local se reflejó desde la primera mitad ante un cuadro regiomontano que nunca encontró la fórmula para detener el vendaval.

La cuenta se abrió temprano al minuto 15, cuando Paulinho aprovechó un balón dentro del área para definir con potencia y colocar el primer tanto. El propio delantero portugués amplió la ventaja al minuto 32 mediante un certero remate de cabeza tras una jugada colectiva perfectamente ejecutada.

La presión escarlata se mantuvo incesante y el hat-trick del delantero portugués llegó al minuto 58, cuando firmó el tercer gol con un disparo cruzado imposible para el guardameta.

El tercero, el cuarto y la fiesta completa ❤️‍?? pic.twitter.com/zeHoFoJ9Ui — Toluca FC (@TolucaFC) November 8, 2026

La goleada definitiva quedó sellada al minuto 74, momento en el que Jesús Gallardo apareció por sorpresa en el área para empujar el esférico al fondo de las redes.

Con este marcador y la estelar actuación con tres anotaciones de Paulinho más el tanto de Gallardo, Toluca consolida su poderío en la cima y está cerca de amarrar el cuarto lugar. Monterrey se lleva un descalabro doloroso como visitante que obliga al cuerpo técnico a corregir errores urgentes rumbo a la fase final… si es que clasifica.