EFE

El venezolano Salomón Rondón, delantero del Pachuca, dijo que está listo para volver a la selección de su país a pesar de no haber sido convocado para los partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

"Estoy bien, sigo compitiendo y disponible a nivel selección. Tengo ganas de estar con mi selección, pero la decisión es del entrenador. Yo tengo que respetar su decisión y hacer lo que me toca, competir, jugar, hacer goles y seguir rindiendo a alto nivel", señaló en conferencia de prensa.

Rondón quedó fuera de la convocatoria del seleccionador Oswaldo Vizcarrondo para los amistosos ante País Vasco y Rusia, que la Vinotinto perdió por 1-0 y 2-0, respectivamente.

A pesar de no ser tomado en cuenta, el goleador del torneo mexicano subrayó que a los 37 años se mantiene con máxima exigencia para volver.

"Para ser llamado a selección hay que estar al máximo nivel de futbol , hasta el momento lo estoy haciendo bien aquí en Pachuca, mientras tanto estaré esperando ese llamado a selección, cuando me toque voy a ir y si de momento no me está tocando pues seguiré esperando mi oportunidad", explicó.

Ya denle el título de goleo a Salomón Rondón

Mientras tanto, Rondón se ha puesto como meta terminar el actual torneo de Apertura como máximo anotador: marcha primero con 16 goles cuando falta una jornada para el final del certamen.

"Quiero ser el máximo goleador de la historia del club, es una misión que me he propuesto y espero conseguir. Sería un honor y un orgullo lograr ese bicampeonato de goleo para el equipo y está ciudad. Es mi mejor temporada en México y la estoy disfrutando mucho", señaló.

Para el delantero ganar un segundo título de goleador en Pachuca sería una forma de retribuir a la confianza que le han tenido.

"Me siento feliz, me siento valorado, Pachuca me abrió las puertas y estoy agradecido. Han tenido confianza en mí y se la estoy devolviendo con goles", concluyó.

En el cierre del Apertura, Pachuca recibirá a Toluca el sábado.