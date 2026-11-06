Salomón Rondón, el rey del gol en la Liga MX, se queda

Redacción FOX Deportes

El virtual campeón de goleo de la Liga MX tiene su futuro asegurado para los próximos años.

A Salomón Rondón se le da muy bien el futbol mexicano. Lo demostró desde su primer toneo con Pachuca y lo está dejando en claro en este Apertura 2026, donde ya es el virtual campeón de goleo con 15 anotaciones, una cuota que podría aumentar en las últimas dos jornadas de la fase regular.

Por eso, la edad (37 años) no fue impedimento para que el club ‘tuzo’ renovara al artillero venezolano.

A través de redes sociales, el Pachuca anunció la ampliación de contrato de Rondón hasta 2028.

? | ¡El Rey prolonga su estadía en el Reino de la Bella Airosa!



✍? Salomón Rondón ?? renueva su contrato con Pachuca hasta 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ pic.twitter.com/G3UhSGEzJB — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 6, 2026

Gran noticia para el equipo que dirige Benjamín Mora, pues no todos los días puedes arreglar la permanencia de un eventual bicampeón de goleo en la Liga MX. Y es que el sudamericano fue el capo en el Clausura 2024 (su primer torneo en la Liga MX) y ahora, en lo que es su segundo torneo de su segunda etapa con el club más antiguo de México, está a punto de volverlo a conseguir.

Salomón espera celebrar este acontecimiento con más goles y por lo pronto, el próximo partido contra el Atlas es clave, pues pese a que a Pachuca tiene al líder de goleo y se presenta con dos victorias consecutivas, aún está fuera de zona de Liguilla (19 puntos) y una derrota lo eliminará.