¿Se acerca el adiós? Antonio Mohamed dejaría al Toluca

Héctor Cantú

La era dorada de Antonio Mohamed con Toluca podría acercarse a su final, luego de que el propio estratega revelara en una entrevista para la televisión argentina su deseo de volver a dirigir en su país.

El ‘Turco’ habló abiertamente para TyC Sports sobre sus intenciones de regresar eventualmente como estratega de algún equipo de la liga argentina.

“Extraño todo. Pero cada vez falta menos para volver al futbol argentino y anhelo que sea así, en algún momento va a ser”, fueron las palabras de Mohamed que han sembrado incertidumbre sobre su futuro en Toluca.

Las declaraciones llegan en medio de la polémica que involucra directamente al técnico y a la árbitra mexicana Katia Itzel García, a quien cuestionó severamente por su trabajo tras el empate de Toluca ante Cruz Azul.

Mohamed, quien llegó al banquillo escarlata en 2024, ha dirigido 95 partidos con los ‘Diablos Rojos’.

En su trayectoria como director técnico figuran varias experiencias en Argentina, donde estuvo al frente de Huracán en tres etapas, además de Colón y Club Atlético Independiente.

En 2019, el ‘Turco’ vivió su última experiencia como entrenador en Argentina, cuando dirigió a Huracán durante apenas 17 partidos y registró uno de los promedios de puntos por encuentro más bajos de su carrera como técnico (0.65).

En el torneo Apertura 2026, Toluca marcha como colíder con 26 unidades y está prácticamente a una victoria de asegurar matemáticamente su presencia en la Liguilla.