¿Toluca ha ganado más y mejores títulos que el América?

Enrique Gómez

Si hay un equipo irreverente al dominio del América ese es el Toluca. Entonces, no sería raro que el equipo ‘escarlata’ fuera el responsable de desbancar a las Águilas de la cima del Apertura 2026.

¿Cuál de estos dos equipos ha levantado más títulos en lo que va de la década y quién ha ganado más duelos directos en los últimos años? Todo luce muy parejo en este punto de la historia.

Ambos clubes han ganado cinco campeonatos desde que reinició el futbol mexicano después de la pandemia y en cuanto a calidad de trofeos, también hay mucha paridad, pues, aunque las Águilas tienen un título más de Liga MX tras haber firmado el histórico tricampeonato, el conjunto mexiquense tiene dos títulos internacionales, el gran trauma de América en los últimos años.

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Los títulos de cada equipo en lo que va de esta década:

América:

· 3 Ligas MX

· 1 Campeón de Campeones

· 1 Supercopa de la Liga MX

Toluca:

· 2 Ligas MX

· 1 CONCACAF

· 1 Leagues Cup

· 1 Campeón de Campeones

En cuanto a duelos directos, tampoco hay un gran dominador, pues aunque las Águilas han ganado cinco de los últimos 10 enfrentamientos, el Toluca tiene cuatro triunfos en este lapso y además venció al América en la final del Clausura 2025 y en el posterior Campeón de Campeones.

Tras solo haber cosechado un punto de sus últimos dos partidos de la Liga MX (jugando en casa además), el equipo azulcrema comprometió su liderato en el torneo, pues hasta antes de su partido por la Jornada 15, solo dos puntos lo separan de sus archirrivales Cruz Azul y Chivas.

El duelo de esta noche en el Estadio Banorte es válido por la antepenúltima fecha de la Liga MX, pero bien podría ser una final del futbol mexicano, pues estelarizan dos de los equipos con más títulos en la historia y también en la actualidad.