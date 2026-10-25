Toluca, más de un mes sin ganar, pero cerca de amarrar la Liguilla

Redacción FOX Deportes

La alerta sigue en color amarillo porque el Toluca se mantiene cómodo en zona de Liguilla, pero llegar a seis partidos consecutivos sin ganar es para llamar la atención de cualquier equipo.

Empate 1-1 entre León y el equipo mexiquense, dos que seguramente estarán en la Liguilla.

El conjunto de Antonio Mohamed llegó a 23 puntos, pero 17 de ellos fueron en la primera mitad de este Apertura 2026, el cual está viviendo su 14ta fecha de la fase regular.

Con un punto menos y una posición por debajo (5to puesto) se encuentra León, equipo que ha tenido una gran mejora desde que llegó Javier Gandolfi a finales del torneo pasado.

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Así fueron los goles de este partido celebrado en el Nou Camp de Guanajuato:

· 1-0 (12’): Alfonso Alvarado fintó tras recibir el pase filtrado y definió en el área

· 1-1 (44’): Federico Viñas disparó de primera en el área y el portero no pudo contener

El partido fue tan parejo que, aunque Toluca tuvo un tiro más en total, el León registró un disparo más al arco. Eso sí, el equipo que vistió de naranja tuvo mayor posesión, aunque no necesariamente mostró más peligro que el equipo local, que solo ha perdido uno de sus últimos siete juegos.

Se dice que a la Liguilla se clasifica con 25 puntos, por lo que estos dos equipos están a una victoria en los últimos cuatro partidos de sentirse acreditado para buscar el título del Apertura 2026.