¿Quién tiene el calendario más difícil hacia el liderato de la Liga MX?

Enrique Gómez

La cima de la Liga MX está en plena disputa y con dos grandes equipos al acecho del banderín azulcrema.

Como el América solo sumó un punto en sus últimos dos partidos, mientras que Cruz Azul y Chivas llegan a la antepenúltima jornada con victorias encadenadas, el liderato está al alcance de todos.

A falta de tres jornadas para que termine la fase regular, el América quiere quedarse con el liderato que ha mantenido por un total en 11 fechas, sin embargo, Cruz Azul y Chivas están solo dos puntos por debajo y ahora sí, con los mismos partidos disputados y una excelente diferencia de goles.

Solo 5 equipos no han pisado zona de Liguilla en todo el torneo

¿Quién tiene más probabilidades de terminar como líder? Más allá de que La Máquina y el Guadalajara están en mejor racha, es momento de conocer la calidad de sus últimos rivales.

Así el calendario de los tres principales candidatos al liderato del Apertura 2026:

CLUB JORNADA 15 JORNADA 16 JORNADA 17 América (28 puntos) Local, Toluca (5°) Visita, Pumas (12°) Visita, Tigres (15°) Cruz Azul (26 puntos) Local, León (6°) Visita, Tigres (15°) Visita, Chivas (3°) Chivas (26 puntos) Local, Atlante (16°) Visita, León (6°) Local, Cruz Azul (2°)

Un cierre extremadamente parejo, pues resulta que León y Tigres repiten como rivales de dos equipos, mientras que Cruz Azul y Chivas se enfrentan directamente en la última fecha. El equipo rojiblanco se mide ante los equipos mejor posicionados, mientras que las Águilas afrontan el clásico capitalino ante Pumas y al poderoso Toluca en la siguiente jornada.

Existen, además, otros seis equipos con posibilidades matemáticas de terminar en primer lugar, pues incluso el Querétaro (actualmente 9° y fuera de zona de Liguilla) tiene 20 puntos y cuatro partidos (uno pendiente contra Monterrey) por delante, por lo que si gana al menos tres de ellos superará el puntaje que tienen las Águilas después de 14 compromisos disputados.

Después de las siguientes dos jornadas, la Liga MX se suspenderá para dar paso a la Fecha FIFA, por lo que no será hasta el 21 o 22 de noviembre que conozcamos al equipo que avance líder a la Liguilla.