Una final adelantada y otra por la supervivencia, en la Jornada 15 de la Liga MX

Enrique Gómez

Con los tres equipos más populares del futbol mexicano buscando el liderato, el Apertura 2026 llega a su mejor parte y la cuenta regresiva hacia la Liguilla está en 3.

Para la Jornada 14 del futbol mexicano, hay un duelo de ‘decepciones’ entre Pachuca y Toluca y lo que bien podría ser una final adelantada (de hecho, ya lo fue no hace mucho) entre América y Toluca, donde las Águilas pondrán en juego el primer lugar del torneo contra un peso completo de la Liga MX.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para la antepenúltima fecha de la fase regular: