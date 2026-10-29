América empata, pero no suelta el superliderato

Héctor Cantú

Las ‘Águilas’ del América sumaron su segundo partido consecutivo sin victoria en una semana complicada, en la que han puesto en riesgo el liderato del futbol mexicano.

El cuadro azulcrema empató 1-1 con los Xolos de Tijuana, equipo que contó durante algunos minutos con la presencia de Gilberto Mora, quien disputó el encuentro tras haber cumplido la mayoría de edad.

¡Salieron PERRÍSIMOS los fronterizos esta noche! ?? Aquí les dejo el primero de @Xolos. ❤️? Elias Manoel no iba a perdonar una ocasión así. ✅ #LaLigaDeLaAfición ✨ | #J7 | #AP26 | #AMEXOL https://t.co/U9Yw1hhoju — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 29, 2026

El resultado pudo ser peor para las ‘Águilas’, que reaccionaron pocos minutos después de recibir el primer golpe de la noche.

Elías Manoel fue el encargado de abrir el marcador con un remate preciso tras una jugada de contragolpe en la que la delantera fronteriza quedo en mayoría numérica ante la defensa rival.

Sin embargo, Miguel Borja logró emparejar los cartones con una anotación en la que su movimiento para quedar desmarcado fue clave para sacar un disparo y enviar la pelota al fondo de las redes.

Aunque Xolos contó con la presencia de Gilberto Mora en la segunda mitad, ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad y terminaron repartiendo puntos en el Estadio Banorte.

¡Qué movimiento y qué disparo del 'Colibrí'! ??? Aquí está el GOL de Miguel Borja con el que el @ClubAmerica empató el partido ante el 'Xolaje'. #LaLigaDeLaAfición ✨ | #J7 | #AP26 | #AMEXOL https://t.co/ovUeMSuv0T — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 29, 2026

Este resultado deja al América como superlíder del futbol mexicano, con una ventaja de dos puntos sobre Cruz Azul y Chivas, sus más cercanos perseguidores.

Por su parte, Tijuana sumó su sexto empate de la temporada, resultado que lo mantiene en puestos de clasificación directa a los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX.