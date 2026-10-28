Gilberto Mora, "en perfectas condiciones" para enfrentar al América

Enrique Gómez

Ya sea como titular o de cambio por su larga ausencia, Gilberto Mora está listo para jugar el partido pendiente contra el América.

El técnico de Tijuana, Sebastián Abreu, confirmó que la joya de 18 años recibió el alta médica y está en excelente forma física para jugar su primer partido de Liga MX desde el 20 de septiembre, pues finalmente se ha recuperado de la lesión en el tobillo que sufrió hace un mes con México.

“Está en perfectas condiciones, erradicó las molestias, está bien en las evaluaciones físicas. Lo tenemos totalmente convocable para el partido de mañana. Está para jugar, evaluaremos el costo-beneficio, por esa falta de futbol que tiene, si puede tener más productividad arrancando como titular o entrando de cambio”, comentó el ‘Loco’ Abreu en entrevista con FOX.

El estratega valoró el tiempo se recuperación que se le dio a 'Gil' pese a que se trata de un jugador de alta importancia para Tijuana y la instancia tan avanzada del Apertura 2026.

“Hice mucho hincapié en pensar en la persona más que en el deportista y la necesidad del equipo, porque todos quisieran tener a Gil porque es perder a un jugador totalmente diferente; es como un Brian (Rodríguez) en América, pero supe entender que no podemos priorizar el egoísmo de un entrenador en el equipo, por encima de la salud de un chico”, insistió el uruguayo.

Mora jugó desde la Jornada 2 hasta la novena en la Liga MX y le alcanzó para marcar cinco goles y poner una asistencia. Veremos si trae ese mismo nivel para el partido de esta noche en el Estadio Banorte contra las Águilas.