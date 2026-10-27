Eliminados y clasificados en la Liga MX a 3 jornadas del final

Enrique Gómez

Solo hay dos equipos matemáticamente eliminados y uno virtualmente clasificado en la Liga MX.

Son muy pocos los clubes que tienen su destino definido considerando que al Apertura 2026 solo le quedan tres fechas en su fase regular, pero es que el torneo ha estado tan cerrado y competido que incluso el Atlante llegará (más o menos) vivo a la Jornada 15 del campeonato mexicano.

Como siempre, el rasero lo sujeta el octavo lugar (para los que quieren meterse a zona de Liguilla) y el noveno (para lo que quieren mantenerse en la franja de clasificación) y aunque los dos equipos que están en esas casillas (Monterrey y Tijuana) tienen los mismos 20 puntos, lo justo sería ubicar la línea de clasificación en 21 puntos, pues ambos tienen un partido pendiente.

Los duelos reprogramados entre América y Tijuana, además del Querétaro ante Monterrey (donde ‘Gallos’ y regios tienen los mismos puntos) se jugarán próximamente, por lo que inevitablemente alguno debe sumar, es decir, la línea de clasificación estará, por lo menos, en 21 puntos.

Con esto en mente, los únicos eliminados son:

· Necaxa → 10 puntos, 11 menos con 9 en juego

· Juárez → 5 puntos, 16 menos con 9 en juego

Y en cambio, aunque no hay clasificados matemáticos, el América sí está virtualmente en la Liguilla y podrá confirmarlo si vence a Tijuana esta semana en el partido pendiente, pues pasará a tener 10 puntos más que el actual octavo puesto. Aun así, ni siquiera las Águilas líderes pueden sentirse totalmente seguras, después de perder increíblemente contra el Pachuca, que llegaba en antepenúltimo lugar.

De hecho, con 16 puntos, los ‘Tuzos’ aún podrían clasificar pese a estar en uno de sus peores torneos.

El Apertura 2026 llega a su recta final, pero todas las posiciones podrían modificarse, incluso Juárez aún tiene posibilidades de dejar el último lugar, por más que lleve varias semanas eliminado prematuramente.