Chivas conquista Monterrey y se eleva en la Liga MX

Enrique Gómez

Confirmado, Chivas es una potencia del Apertura 2026 y el único que puede discutir el liderato.

Con la recesión del Toluca, la inconsistencia del Cruz Azul, la fragilidad de equipos como Atlas o León y, sobre todo, el triunfo en el mano a mano contra el Monterrey es muy claro que el Guadalajara es, hoy por hoy, el único que puede seguir a la caza del implacable América.

Victoria 1-0 de Chivas sobre Rayados en el Estadio BBVA, un estadio que siempre se le ha dado bien al ‘Rebaño’ y que en esta Jornada 14 fue testigo de la elevación del equipo rojiblanco.

El equipo de Gabriel Milito fue superior, sobre todo en el primer tiempo y aunque a punto estuvo de encajar un empate de último minuto contra un rival que se había quedado con 10 jugadores (Orbelín Pineda, 90'), el gol de Diego Rossi estuvo bien anulado y el botín fue completo para el conjunto jalisciense.

?? ¡GANARON LAS CHIVAS! ??



Con gol de 'Piojo' mantenemos el invicto como visitantes y nos afianzamos como la mejor defensiva del torneo.



¡DALE, REBAÑO! ? pic.twitter.com/dnRlzz1ZLM — CHIVAS (@Chivas) October 25, 2026

Tras un increíble error en la salida donde Víctor Guzmán erró un pase en zona de seguridad, Santiago Sandoval encontró en el área a Roberto Alvarado, quien con extrema precisión definió hacia la base del segundo poste y dejó parado al arquero Esteban Andrada.

Ese gol al minuto 9 fue el único del partido, pues, aunque el silbante avaló en un inicio el tanto de Rossi al 90’+6, tras visitar el VAR advirtió que el jugador alcanzó a tocar el balón con la mano durante el rebote que generó el gol. Y, como siempre, las manos en ofensiva siempre se sancionan.

Tras dos victorias seguidas que lo llevaron a zona de Liguilla, el equipo de Matías Almeyda frenó en seco y se quedó con 20 puntos, seis menos que el ‘Rebaño’, aunque con un partido menos.

Chivas tiene dos partidos más que el líder América, pero con solo un punto menos en esta recta final del torneo, parece ser el único con posibilidades reales de pelearle la cima al ‘Ave’.