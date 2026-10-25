Si América le metió 5 a León y al Atlas, ¿cómo le irá ante Pachuca?

Enrique Gómez

Con 10 goles anotados en sus últimos dos partidos y contra equipos que, ciertamente, lucían mucho más poderosos que su actual rival, el América parte como gran absoluto para el duelo ante el Pachuca, la gran decepción de este Apertura 2026 donde esté cerca de la eliminación.

En otras palabras: el líder del torneo, autor de 32 goles en 12 partidos, enfrenta al antepenúltimo lugar de la tabla, que extrañamente, tiene una de las mejores defensas del campeonato.

Además, será el reencuentro de Guillermo Almada con los ‘Tuzos’, equipo al que hizo campeón en el Apertura 2022 y que desde este año regresó a la Liga MX para tomar a las Águilas.cuand

Así llegan ambos equipos para este duelo por la Jornada 14 de Apertura 2026: