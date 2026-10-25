Pachuca amarga la despedida de Guillermo Ochoa y hiere al superlíder

Héctor Cantú

La racha de cinco partidos sin derrota del América llegó a su fin a manos del Pachuca, uno de los equipos que ocupa los últimos lugares de la clasificación general del Apertura 2026.

Las Águilas fueron de más a menos en un partido marcado por el homenaje a Guillermo Ochoa, histórico portero del club azulcrema.

¡La 'Pantera' sacó la magia! ? Alan Bautista firmó un GOLAZO con un brillante disparo de larga distancia para adelantar a @Tuzos ante el América. ? #J14 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición https://t.co/F2AdSmFG5E — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2026

Pachuca realizó un trabajo serio en la cancha del Estadio Banorte y, con dos golazos, se quedó con los tres puntos ante el superlíder de la competición.

Alan Bautista marcó el primer gol de la noche tras una serie de errores del América en su intento de salir jugando. El futbolista de Pachuca encontró el balón suelto y, con un potente disparo, lo mandó al fondo de las redes.

El homenaje a Guillermo Ochoa en imágenes

El América logró adueñarse de la pelota y controlar el partido gracias a la participación de Carlos Álvarez y Brian Rodríguez.

Así se gestó el gol del empate azulcrema: el ‘Rayito’ envió un centro preciso que encontró a Henry Martín en solitario. El delantero conectó de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes.

¡Las Águilas retoman el vuelo! ? Apenas comenzaba el segundo tiempo cuando Henry Martín apareció para marcar el empate del @ClubAmerica ante Pachuca. ? #J14 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición https://t.co/f5Zq2h4dua — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2026

Sin embargo, Pachuca mantuvo la paciencia sobre el terreno de juego y logró capitalizar una de las pocas jugadas de peligro que generó en la segunda mitad.

¡Idrissi se mandó un GOLAZO! ? Ossama Idrissi sacó la magia para devolverle la ventaja a los @Tuzos ante el América. ?‍♂️ ¡Una joya! ? #J14 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición https://t.co/eGOuFmAZfP — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2026

Oussama Idrissi marcó un golazo desde larga distancia que puso cifras definitivas al encuentro.

En los minutos finales, Miguel Borja, quien ingresó como recambio de Henry Martín, tuvo dos opciones de peligro. La primera terminó en un fallo clamoroso frente al arco, mientras que, en la segunda, el arquero Carlos Moreno le ahogó el grito de gol con una gran intervención.

Con este resultado, el América se mantiene como líder del torneo, aunque solo un punto por encima de Cruz Azul y Chivas, sus más cercanos perseguidores.

Por su parte, los 'Tuzos' han escalado hasta la posición 13 con miras a lograr colarse a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.