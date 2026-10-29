América sigue sin poder ganar en casa y esto ya preocupa

Héctor Cantú

América comienza a encender las alarmas de cara a la Liguilla del torneo Apertura 2026 debido a una preocupante racha de partidos sin victoria como local.

Luego de empatar 2-2 ante Xolos de Tijuana en un partido pendiente de la Jornada 7, las ‘Águilas’ de Guillermo Almada sumaron un encuentro más a su racha negativa en casa.

El conjunto azulcrema acumula cinco partidos consecutivos sin conseguir los tres puntos en el Estadio Banorte, una situación que comienza a tomar tintes históricos.

La última victoria del América en el anteriormente llamado Estadio Azteca fue ante Puebla, a finales de agosto, por lo que acumula casi 60 días sin festejar un triunfo frente a su afición.

Aunque hay equipos que tampoco han conseguido buenos resultados en casa, como Pachuca, las ‘Águilas’ tienen el séptimo peor registro como locales, una estadística que le ha quitado al Estadio Banorte su condición de fortaleza.

Pese al empate ante Tijuana, América se mantiene como superlíder del torneo y disputará su último partido como local el próximo fin de semana ante Toluca, un rival que podría prolongar su mala racha en casa antes del inicio de la postemporada.