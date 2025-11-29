¡Tigres ya remontó la eliminatoria! 3 goles en 40 minutos

Redacción FOX Deportes

Para anotar tres goles y remontar la eliminatoria ante Tijuana, el primer paso era marcar el primer tanto lo antes posible y Tigres cumplió con ese requerimiento en tiempo y forma. Las esperanzas se encendieron.

Después, había que meter el segundo antes de la primera hora de juego y el equipo ‘felino’ fue más allá al duplicar su ventaja y poner el 2-0 en el marcador apenas a los 30 minutos. La hazaña se acercaba.

¡LLEGÓ EL PRIMERO DE TIGRES! 💪 Nicolás Ibáñez usa la cabeza para poner el 1-0 de los universitarios contra Tijuana en el 'Volcán'. #FOXLigaMX #TigresTijuana pic.twitter.com/krTHRLiBL4 — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 30, 2025

A los 15 minutos del partido, el equipo ‘felino’ inició oficialmente la misión de la remontada con el gol de Nicolás Ibáñez, quien se levantó entre dos defensas y con un cabezazo certero puso el balón pegado al poste, inalcanzable para el portero José Antonio Rodríguez. Impecable centro de Jesús Garza.

Al 30’, el equipo de Guido Pizarro puso el segundo (3-2 parcial) con un penal polémico pero bien anotado por Juan Brunetta. Con 60 minutos por delante, Tigres se ponía a una sola diana del milagro.

Y apenas 10 minutos más tarde, el equipo regiomontano concretó la voltereta. No solamente hizo la hazaña de los tres tantos contra un equipo que solo tenía que enfocarse en la misión de defender, sino que lo logró en 'tiempo récord' y a partir de ahora, puede manejar los tiempos del partido.

Nuevamente fue Brunetta, quien ante un recentro, 'perforó' el corazón del área y con todo el impulso pegó un frentazo que dejó parado al arquero. Remontada efectuada, ahora solo queda controlar las emociones.