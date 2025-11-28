No se engañen: pese a todo, Tigres es favorito ante Tijuana

Enrique Gómez

Luego de encajar su peor derrota en la temporada justo cuando más importaba, Tigres quiere apelar a toda su experiencia en Liguillas y a la gran calidad de su plantel para revertir la eliminatoria ante Tijuana.

El equipo de Guido Pizarro fue sorprendido y goleado por unos ‘Xolos’ muy inspirados y motivados con Gilberto Mora en la cancha y Sebastián Abreu en el timón, pero no se puede dejar de lado que el equipo ‘felino’ es mucho más sólido y tiene una de las plantillas más completas del futbol mexicano.

Así llegan ambos equipos para la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025: