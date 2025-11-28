Enrique Gómez
No se engañen: pese a todo, Tigres es favorito ante Tijuana
Así llegan ambos equipos de cara al partido de vuelta en el 'Volcán'
Luego de encajar su peor derrota en la temporada justo cuando más importaba, Tigres quiere apelar a toda su experiencia en Liguillas y a la gran calidad de su plantel para revertir la eliminatoria ante Tijuana.
El equipo de Guido Pizarro fue sorprendido y goleado por unos ‘Xolos’ muy inspirados y motivados con Gilberto Mora en la cancha y Sebastián Abreu en el timón, pero no se puede dejar de lado que el equipo ‘felino’ es mucho más sólido y tiene una de las plantillas más completas del futbol mexicano.
Así llegan ambos equipos para la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025:
