Mientras dormías, Tijuana goleó a Tigres y dio la campanada en la Liguilla

Enrique Gómez

Con todo y gol del adolescente desvelado Gilberto Mora, Tijuana pegó en grande en los cuartos de final. La peor derrota de Tigres en toda la temporada tenía que llegar justo cuando de verdad importa…

Así, el equipo que solo llevaba una derrota en toda la campaña y que finalizó en segundo lugar de la fase regular del Apertura 2025, encajó un resultado que podría ser casual de eliminación, pues por más que sea el partido de ida y que al equipo norteño le baste con empatar el marcador global en Nuevo León para avanzar a las semifinales, perder por goleada en la Liguilla es lo peor.

Victoria 3-0 de ‘Xolos’ sobre Tigres, irreconocible a la primera de cambio en el futbol mexicano.

Así fueron los goles de este encuentro históricamente tardío dentro de la Liguilla del futbol mexicano:

· 1-0 (27’): Disparo muy lejano de Kevin Castañeda que pica antes de vencer a Nahuel Guzmán

· 2-0 (54’): Aguantando una ‘llave’ dentro del área, Mourad Daoudi puso el balón pegado al poste

· 3-0 (71’): Gilberto Mora controló una fuerte diagonal en el punto penal, se acomodó y no falló

Sí, el jugador de 17 años volvió a mostrar su calma, madurez y frialdad para tomar la mejor decisión.

Con Gilberto Mora a deshoras, Tijuana pega primero ante Tigres

En un partido por demás atípico, que disputó todo su segundo tiempo en horas de madrugada (tiempo de Ciudad de México) y en horas impropias para un menor de edad como Mora (según la Ley Federal de Trabajo), por más de que en la capital de Baja California sean dos horas menos, el equipo fronterizo.

Para el partido de vuelta en el ‘Volcán’, el equipo de Guido Pizarro necesita ganar por goleada (por tres tantos o más) para revertir la eliminatoria y no caer a manos del 7° lugar de la tabla de posiciones.

Tijuana fue el equipo revelación por varias semanas de la Liga MX y parece haber recuperado todo su ánimo. De esta manera, tiene un pie en las semifinales del futbol mexicano, instancia a la que no llega desde el Clausura 2018 y en la cual solo ha estado tres veces en su historia.