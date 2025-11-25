Según la Ley, Gilberto Mora sí puede jugar la Liguilla

Redacción FOX Deportes

Si un menor de edad trabaja después de las 10:00 de la noche o en domingo, se le debe compensar con un pago muy generoso. Así que no se confundan, Gilberto Mora sí puede jugar la Liguilla del futbol mexicano y seguramente Tijuana estará gustoso de cumplir con la ley del trabajo.

Aunque en las últimas horas surgieron algunos reportes escandalosos que aseguraban que el mediocampista de ‘Xolos’ no podía jugar el partido de ida de los cuartos de final contra Tigres por disputarse hasta las 11:00 pm hora del Centro de México (9:00 pm, tiempo en Baja California), claro que puede ejercer sus labores como futbolista, siempre y cuando exista la compensación económica debida.

Esto dice la Ley Federal de Trabajo de México:

Artículo 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años, en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75.

Sobre Gil Mora…



La Ley Federal de Trabajo prohíbe que los menores de edad trabajen en horas extraordinarias y los domingos. Esto será penado con un “200% más de salario que corresponda a las horas de la jornada”.



De acuerdo con el documento que presentó el periodista de FOX Deportes, Rodolfo Landeros, Tijuana tendría que pagarle el doble a Mora por el día del partido de ida contra Tigres y en caso de que ‘Xolos’ avance, también deberían duplicarle su sueldo por día si es que le toca jugar la Liguilla en domingo.

Más que una novedad por su edad, Mora se ha convertido en un jugador muy importante para Sebastián Abreu, prueba de ello, los 11 partidos disputados en este Apertura 2025 y los cuatro goles marcados, el último de ellos haciéndose cargo del penal que dio el pase a los cuartos de final ante Juárez.