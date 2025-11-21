Gilberto Mora recuerda al 'Loco' Abreu tras su gol a lo Panenka

Redacción FOX Deportes

A los 17 años se hizo cargo del tiro penal en una fase de eliminación directa y lo cobró a lo Panenka, en un guiño a su director técnico.

Gilberto Mora vive un dulce momento en su muy joven carrera y cuando le preguntaron quién le enseñó a cucharear los penales, el mediocampista de Tijuana le dio crédito a Sebastián Abreu, actual entrenador de Tijuana, pero que en sus épocas como jugador se ganó el apodo de ‘Loco’, entre otras cosas, por su manera de cobrar los penales en instancias decisivas, tal como lo era esta ronda de play-in ante Juárez.

“Pues aquí el maestro, el ‘Loco’”, dijo el jugador en torno a la ejecución de la pena máxima a los 59 minutos para poner en ventaja a su equipo en el duelo clasificatorio a los cuartos de final del Apertura 2025.

¡El héroe de la noche, Gilberto Mora y su cobro a lo Panenka con DEDICATORIA ESPECIAL!



🇲🇽 #LigaMX #PlayIn pic.twitter.com/fghfjh2eWM — FOX (@somos_FOX) November 21, 2025

Con ese gol, el chiapaneco se convirtió en el jugador más joven en marcar en un partido de Liguilla. Otra marca en su carrera, como la que impuso al ser parte del equipo que ganó la Copa Oro de la CONCACAF.

“Lo practiqué en el entrenamiento, me animé y gracias a Dios entró y se nos dio el resultado. Hicimos un muy buen partido y estamos en Liguilla”, explicó ‘Morita’ para los micrófonos de FOX.

Respecto a lo que será el duelo por los cuartos de final contra el sublíder Tigres, Mora se mostró ilusionado por seguir avanzando en la ‘fiesta grande’, pero reconoció que “ya todos los equipos son difíciles”, pero con mucha motivación harán “lo posible para clasificar a las semifinales”.

'Gil' fue titular en este partido por el play-in pese a todos los minutos que vio en la Fecha FIFA con la Selección Mexicana, donde se sintió “muy bien”, aunque consciente de que sigue “aprendiendo”.