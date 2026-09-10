Tigres hace oficial la llegada de un feliz 'Memote' Martínez

Héctor Cantú

El delantero mexicano Guillermo Martínez se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo de Tigres para el Apertura 2026, torneo que se encuentra a mitad de camino.

A través de sus redes sociales, el club felino dio la bienvenida al exjugador de Pumas con un mensaje contundente: “Guillermo Martínez ya es de la banda de San Nicolás”.

??? ¡Guillermo Martínez ya es de La Banda de San Nicolás! pic.twitter.com/ErdLG16NQq — Club Tigres ? (@TigresOficial) September 10, 2026

Martínez, uno de los integrantes de la Selección Mexicana que disputó el pasado Mundial, se mostró feliz por esta nueva oportunidad en su carrera con uno de los equipos de mayor renombre del futbol mexicano.

“Se tomó la decisión acertada, vengo con ilusión y mucho compromiso. Cuando supe de la intención de Tigres sabía que tenía que venir. Esto le da estabilidad a mi familia y es lo que buscaba: un compromiso y sobre todo el hecho de pelear un lugar para poder jugar y seguir siendo considerado en la Selección (Mexicana)”, detalló a su llegada a Monterrey.

‘Memote’ se incorpora horas antes de que Tigres enfrente a Monterrey en una edición más del Clásico Regio en el marco de la jornada 8 del Clausura 2026.

Guillermo Martínez llega procedente de Pumas, donde perdió regularidad en los últimos torneos. En el Apertura 2026 apenas marcó un gol en 51 minutos de actividad, repartidos en cinco partidos.