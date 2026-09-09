¿Es más raro que Tigres anhele a Guillermo Martínez o que Pumas se aferre a él?

Redacción FOX Deportes

No ha jugado ni una hora en el Apertura 2026, pero por alguna razón Pumasa no se decide a venderlo.

Aunque quizá lo más extraño no sea la postura de Universidad, sino la obsesión del equipo ‘felino’ por contratar a un fubolista que apenas y ha jugado en este torneo. Algo sabe el equipo ‘felino’, quizá lo mismo que vislumbraba Javier Aguirre cuando citó a este atacante para la anterior Copa del mundo.

Guillermo Martínez, es el delantero que quiere Tigres antes de que cierre el mercado de ransferencias y aunque ya parece complicado, el técnico Víctor Manuel Vucetich espera que todo se resuelva.

Víctor Manuel Vucetich, DT de Tigres, menciona que la directiva de Pumas es la que está impidiendo que llegue Memo Martínez.



? Jorge Rosales pic.twitter.com/NSxSgcWyNM — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 9, 2026

“El obstáculo está siendo la gente de Pumas. No lo quieren soltar, no sé cuáles sean los motivos. Nosotros no somos el impedimento; se ha estado ofertando, se ha estado hablando, el jugador quería venir para acpa, pero a lo mejor la directiva de Pumas no tiene certeza”, comentó ‘Vuce’ en conferencia de prensa de cara al clásico regio contra Rayados, el cual se vivirá el sábado 12 de septiembre.

‘Memote’ tiene un gol y una asistencia en este certamen, excelentes estadísticas considerando que el jugador apenas ha disputado 51 minutos bajo las órdenes del técnico Esteban Solari.

¿Permitirá Pumas que el delantero se marche? El mercado de la Liga MX cierra el 11 de septiembre.