Pumas oficializa el regreso de César Huerta

Héctor Cantú

Los Pumas de la UNAM han confirmado el regreso de César ‘Chino’ Huerta a sus filas como refuerzo para el torneo Apertura 2026.

Luego de una temporada disputada en el futbol europeo con el Anderlecht, Huerta ha decido volver a los Pumas, equipo con el que tiene pendiente ganar un campeonato.

EL HIJO PRÓDIGO REGRESA A CASA. ????‍?



Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre.



¡Bienvenido a la que siempre ha sido tu casa, Chino! ?

#SiemprePumas pic.twitter.com/2yNJ4o6FDq — PUMAS (@PumasMX) August 27, 2026

“Me siento feliz y bendecido por estar de regreso en mi casa. Muy agradecido con Anderlecht que me dejó cumplir mi sueño de jugar en Europa. Las cosas a veces no salen como uno quería, pero estoy feliz de estar en casa”, dijo César en su presentación con el equipo universitario.

César Huerta keert terug naar Mexico. L’ailier mexicain rejoint définitivement les Pumas UNAM. Bonne chance, Chino. ?⚪ pic.twitter.com/nvX1ODRmlt — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 27, 2026

Las lesiones no permitieron que Huerta se afianzara en el futbol belga y poco a poco fue relegado del primer equipo.

Ahora, vuelve con los Pumas con la mira puesta en poder ser campeón con el equipo universitario que ahora marcha en la novena posición de la clasificación general.