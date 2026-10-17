Tigres ha despertado y quiere mandar el mensaje en casa de las Chivas

Enrique Gómez

Si contamos solo los últimos cinco partidos, Tigres ha conseguido los mismos ocho puntos que las Chivas y al llegar con dos victorias consecutivas, tiene una gran motivación para seguir sumando y repuntar hacia los primeros ocho lugares cuando más importa, en la recta final del torneo.

En cambio, el Guadalajara sabe que se le presenta una buena oportunidad para pegar un golpe de autoridad después de tres partidos consecutivos sin ganar. De hecho, con una victoria y una mezcla de resultados, hasta podría recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones.

Así llegan ambos equipos para este partido por la Jornada 12 del Apertura 2026: