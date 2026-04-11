Tigres goleó a Chivas, el mejor equipo del futbol mexicano

Enrique Gómez

Ganarle por goleada al primer lugar de la Liga MX no te convierte en el mejor equipo del torneo, pero sí en un competidor que puede estar convencido de su gran potencial de cara a la Liguilla.

Victoria 4-1 de Tigres sobre las Chivas, que seguirán siendo líderes del torneo pese a la fea sacudida.

Con los primeros resultados de la Jornada 14, el equipo ‘felino’ fue desbancado de los ocho lugares que clasifican a la Liguilla, pero con una pletórica goleada frente al equipo más dominante del futbol mexicano, regresó a zona de clasificación a falta de tres jornadas para que termine la fase regular.

Se sabe que al ‘Rebaño’ no le va bien contra el equipo universitario y mucho menos en el ‘Volcán’, pero se esperaba más del equipo de Gabriel Milito, que, en cambio, encajó su peor derrota del torneo.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el ‘Volcán’ Universitario:

· 1-0 (16’): Juan Brunetta cerró la pinza frente a la portería tras el gran robo de Ángel Correa

· 1-1 (25’): Golazo de Daniel Aguirre, quien sacó un disparo de aire dentro del área

· 2-1 (42’): Rodrigo Aguirre apareció con un frentazo frente al arco tras otro error en la salida

· 3-1 (46’): Ángel Correa apareció a segundo poste y con un cabezazo picado techó al arquero

· 4-1 (80’): Golazo de Brunetta, quien recortó dentro del área y disparó pegado a primer poste

Con este marcador, el equipo regiomontano se catapultó al sexto lugar de la tabla con 20 puntos, 11 menos que el equipo rojiblanco, que ya se imaginaba duplicando el puntaje del local tras este juego.

¿Y Chivas? Una derrota nunca es bienvenida, pero le llega en ‘buen momento’, pues no comprometerá su liderato en el Clausura 2026 y le servirá para corregir lo que se vio averiado en este encuentro y calibrar mejor al equipo de cara a las últimas tres jornadas antes d3e la Liguilla por el título.

Tigres se confirmó como un equipo de Liguilla al bailar al mejor equipo de la Liga MX.