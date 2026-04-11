¿Por qué nadie apuesta por Chivas en su visita contra Tigres?

Enrique Gómez

Si Chivas tiene casi el doble de puntos que Tigres, ¿por qué no está arrasando en los pronósticos?

Dicen que la historia no cuenta, pero al Guadalajara no le ha ido bien contra el equipo ‘felino’ en los últimos años.

Chivas es el mejor equipo del año en el futbol mexicano. Marcha en primer lugar del Clausura 2026 y lidera casi todas las estadísticas, mientras que el equipo de Guido Pizarro aparece, provisionalmente, fuera de los ocho primeros y atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos años.

Pero, entonces, ¿por qué hay tantas dudas de que el Guadalajara pueda ganar esta noche?

· Dos empates seguidos en duelos directos, ambos en el Estadio AKRON

· Tigres ganó 1-0 la última vez que se enfrentaron en el ‘Volcán’

· El Guadalajara no le gana a los ‘felinos’ desde el Clausura 2024

· Solo 1 victoria rojiblanca en los últimos 12 compromisos

· Tigres remontó y ganó la final contra Chivas en el Clausura 2023

Los últimos 10 sobrevivientes de la final entre Chivas y Tigres

Hay un historial muy sólido que respalda al equipo regiomontano, por más de que ahora no esté en su mejor momento. De hecho, si extendemos el conteo 10 años, veremos que Chivas solo tiene cuatro victorias contra Tigres, una de ellas, justamente, en la final del Clausura 2017 que ganó el Guadalajara.

Prueba de fuego para el equipo norteño en plena recta final de la Liga MX, pues, aunque de momento aparece fuera de zona de Liguilla, una victoria contra el más grande de sus ‘clientes’ lo podrá catapultar en lo deportivo y en lo anímico; restaurará su orgullo y su convicción para ir por todo.

Hay una tendencia muy marcada, pero es muy claro que estas son ‘otras’ Chivas, que buscan su primer liderato desde el Apertura 2011 y estos son ‘otros’ Tigres, que por primera vez desde el Clausura 2014 están en riesgo real de quedarse fuera de la Liguilla del futbol mexicano.