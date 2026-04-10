Enrique Gómez
¿Chivas es el doble de equipo de lo que es Tigres?
No parece haber punto de comparación, pero Tigres lleva dominio sobre el 'Rebaño'
Para darnos una idea de lo distinto que ha sido el torneo para Chivas y para Tigres, basta con poner en perspectiva que, si el Guadalajara defiende su posición como líder y gana, tendrá el doble de puntos del equipo regiomontano, de cara a las tres últimas jornadas del Clausura 2026.
Por más que se trate de dos clubes de altas pretensiones en el certamen y que, de hecho, el conjunto felino es el subcampeón del futbol mexicano, en este momento no se compara con el equipo tapatío, líder absoluto del certamen y primer lugar en casi todas las estadísticas.
Así llegan ambos equipos a este partido por la Jornada 14 de la Liga MX:
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