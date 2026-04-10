¿Chivas es el doble de equipo de lo que es Tigres?

Enrique Gómez

Para darnos una idea de lo distinto que ha sido el torneo para Chivas y para Tigres, basta con poner en perspectiva que, si el Guadalajara defiende su posición como líder y gana, tendrá el doble de puntos del equipo regiomontano, de cara a las tres últimas jornadas del Clausura 2026.

Por más que se trate de dos clubes de altas pretensiones en el certamen y que, de hecho, el conjunto felino es el subcampeón del futbol mexicano, en este momento no se compara con el equipo tapatío, líder absoluto del certamen y primer lugar en casi todas las estadísticas.

Así llegan ambos equipos a este partido por la Jornada 14 de la Liga MX: