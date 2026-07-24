Terminó el drama, River Plate anunció acuerdo por Ángel Correa

Enrique Gómez

La ‘telenovela’ que tuvo intriga, traición, abandono, conflicto de intereses y hasta supuestas amenazas ha llegado a su fin. River Plate anuncio que ya alcanzó un acuerdo por Ángel Correa.

Tigres todavía no emite el comunicado, pero el conjunto argentino confirmó la culminación del convenio.

“River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución”, informó el equipo ‘millonario’ a través de redes sociales.

Esto implica que River sí pago los 15 millones de euros que exigía el conjunto mexicano por el jugador, por lo que pasará a la historia como el fichaje más caro que ha tenido el club.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa.



En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución. pic.twitter.com/LQ53evNSj7 — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

Tras varias semanas de idas y vueltas, donde se dice que incluso el jugador abandonó al club sin tener un acuerdo con el pretexto de supuestas amenazas para él y su familia, el delantero volverá a Argentina luego de una larga carrera en Europa y de solo una temporada en la Liga MX, donde le alcanzó para marcar 23 goles en 54 partidos y convertirse en una de las máximas figuras del club universitario.

Pese a que el equipo mexicano no quería perder al extremo de 31 años, aceptó que el deseo del jugador para emigrar y ya no contó con él para el partido por la Jornada 1 ante Tijuana, sin embargo, siempre fue severo al asegurar que el futbolista solo se iría si el club argentino pagaba la cláusula de recisión.

La negociación se alargó porque Tigres quería que River se biciera cargo de los impuestos correspondientes por Correa. De momento, el equipo mexicano no ha anunciado la baja ni se ha despedido del ex Atlético de Madrid.