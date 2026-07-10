River Plate quiere a Ángel Correa... pero con cupón de descuento

Enrique Gómez

Claro que River Plate quiere a Ángel Correa, como bien podrían desearlo la gran mayoría de los equipos de la Liga MX, pero ¿tiene el equipo argentino el dinero suficiente para comprárselo a Tigres?

El técnico del club mexicano, Guido Pizarro, confirmó que el conjunto argentino presentó una oferta para fichar al delantero de 31 años, quien en solo un año con el equipo ‘felino’ firmó 23 goles y 14 asistencias.

“Ningún entrenador quisiera dejar ir a Ángel. Es un elemento fundamental para nosotros y que un equipo como River lo venga a buscar habla de la magnitud de jugador que es. Hoy contamos con él, pero tiene una opción real y a nosotros no nos queda más que esperar”, comento Pizarro, quien corre el riesgo de perder a su principal motor de ataque a una semana de iniciar el Apertura 2026.

Interés de River Plate por Ángel Correa es una opción real, así lo confirmó Guido Pizarro, quien de momento lo contempla para el viaje a Tijuana pic.twitter.com/CB2bLMztqY — Edgar Martínez (@garymtzjr) July 10, 2026

La cláusula de rescisión es de 18 millones de euros y como Tigres no tiene ningún interés en vender a Correa, el equipo argentino debería cubrir el 100% de esa cuota para ‘arrancar’ al delantero de Nuevo León. Eso dicen las reglas, pero la institución bonaerense ha insistido en “negociar” con el club universitario y ha lanzado una oferta de 13 millones de euros por el exjugador del Atlético de Madrid.

“Ángel Correa es un jugador muy importante para nosotros. Se ha comportado de maravilla, es un gran profesional, de momento contamos con él, está enfocado, pero es real la posibilidad de salida de la que se está hablando. Es un tema de directivas. Ángel ha sido un ejemplo de cómo se ha manejado en esta situación que ya pasa más por los equipos”, abundó el argentino.

Correa es uno de los mejores delanteros de la Liga MX y Tigres no piensa soltarlo a menos que se lo quiten por la vía legal.