Publicación: viernes 22 de mayo de 2026

EFE

Guido Pizarro asegura que la autocrítica fortaleció a Tigres

El entrenador asegura que el equipo felino llega fortalecido a la final.

El argentino Guido Pizarro, entrenador de los Tigres, afirmó este viernes que la autocrítica por la manera en la que fueron eliminados en la liga ha fortalecido a su equipo de cara a la final ante el Toluca en la CONCACAF Champions Cup.

"El último partido de la eliminación en la liga nos dejó una fuerte autocrítica para esta final. Hoy sabemos hacia dónde vamos y lo que debemos hacer. Veo mucha hambre e identidad para luchar por el título".

Pizarro habló en conferencia de prensa en la concentración de su equipo para el juego por el título de la CONCACAF Champions Cup en el que visitarán al Toluca el próximo 30 de mayo.

Tigres y su lista de víctimas inofensivas de la MLS

Nashville (1 victoria en 1 enfrentamiento)
Chivas USA (1 victorias en 1 partidos)
Portland Timbers (1 victoria en 1 partido)
San Jose Eathquakes (1 victoria en 1 partido)
Chicago Fire (2 victorias en 2 partidos)
Houston Dynamo (3 victorias en 3 partidos)
"Esta final es una gran oportunidad, es un juego distinto a la final de liga del año pasado. Hoy, estamos muy convencidos de ir a buscar el título de la CONCACAF Espero aportar mi granito de arena para que este equipo siga creciendo y cosechando campeonatos".

El nacido en Buenos Aires destacó las virtudes del Toluca, equipo que dominó la liga local con un bicampeonato en el 2025.

En especial reconoció el trabajo que su compatriota Antonio Mohamed ha realizado en el banquillo de los rojos.

El 'milagro' escarlata llamado Marcel Ruiz

"Mohamed es un gran entrenador, los números así lo demuestran. Ahora nos encontramos en otra final. Su equipo ha hecho muy bien las cosas, ha ganado títulos, pero la preocupación debe ser por nuestro desempeño para poder ganar".

Los Tigres, el equipo más ganador del futbol mexicano desde el 2010, buscarán ante los 'Diablos Rojos' su segundo título de la CONCACAF Champions Cup.

Los felinos enfrentarán su quinta final de la zona. Fueron campeones en la edición 2020, y quedaron subcampeones en las de 2016, 2017 y 2019.

Fernando Gorriarán puso el momento épico de la noche para Tigres

Fernando Gorriarán marcó el gol que selló la clasificación a Cuartos de Final.
Su anotación llegó en el tiempo agregado, cuando el global ya favorecía a Tigres.
El gol consumó una hazaña que parecía casi imposible después de la abultada desventaja inicial.
Con ese tanto, Tigres superó el global 5‑4 y eliminó a FC Cincinnati.
La definición desató la euforia de la afición tras una noche épica de remontada.
El gol aseguró el pase a la siguiente fase de la Copa de Campeones de CONCACAF.
Gorriarán fue uno de los protagonistas ofensivos clave en la remontada del segundo tiempo.
Su tanto fue destacado por la importancia de cerrar una serie dramática y emocionante.

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