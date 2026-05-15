Toluca es favorito y queremos ganar CONCACAF: Franco Romero

EFE

El argentino Franco Romero afirmó este jueves que el Toluca es favorito para vencer a Tigres en la final de la Copa de Campeones de CONCACAF que se jugará el próximo 30 de mayo.

"Obviamente voy a decir que los favoritos somos nosotros; vamos a ganar la copa, de otra manera no podríamos afrontar esta final. Éste es nuestro objetivo principal, logramos llegar a la final, ahora sólo queda un pasito a dar en casa y nos preparamos de la mejor manera para que el trofeo se quede aquí", aseguró el mediocampista.

Romero habló en la concentración de los Diablos Rojos que buscarán obtener el tercer título de la CONCACAF en su historia en la cuarta final que disputan.

"Es un poco lo que lo que nos falta, ya venimos rompiendo varias rachas que teníamos pendientes y ahora sería lindo poder romper con esta final también. Es un torneo internacional que después te abre puertas a otros torneos más grandes que es donde queremos posicionar al equipo", apuntó.

El exjugador de Defensa y Justicia de su país negó que esta final deba tomarse como revancha de la que disputaron en el Apertura 2025, en el que el Toluca salió victorioso, ya que esa fue una liga local.

La cuenta regresiva continúa 👹⌛️ pic.twitter.com/3XljzTEEbr — Toluca FC (@TolucaFC) May 21, 2026

"No se toma como revancha porque la anterior fue de liga, fue otra cosa, ya pasó, es historia, así que no creo que sea revancha".

Romero puntualizó la importancia de jugar esta final a un solo partido en casa, algo que lograron por su buen desempeño a lo largo del torneo de la Concacaf.

"Jugar de local para nosotros es muy importante por el apoyo que vamos a recibir. Conocemos la cancha, conocemos a la afición, nos sentimos cómodos ahí, y creo que va a ser un lindo escenario para la final", concluyó.

El Toluca ha sido campeón de este certamen en las ediciones de 1968 y del 2003.