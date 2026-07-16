El contrato de cinco años solo duró uno: Ángel Correa decidió irse de Tigres

Enrique Gómez

Se irá de Tigres porque él tomó la decisión, pero ahora le toca a River Plate pagar lo justo por quien fue el mejor jugador del equipo universitario durante su única campaña en México.

En el club de Nuevo León ya no cuentan con Ángel Correa, por eso no jugó en la primera jornada del Apertura 2026. El técnico Guido Pizarro aclaró que el argentino lo quiso así y ahora solo resta esperar a que el equipo argentino abone los 15 millones de dólares que negoció con el conjunto mexicano.

“Se está negociando. Él tomó la decisión”, confirmó el entrenador tras lo que fue la presentación del equipo regiomontano, misma en la que perdió por marcador de 2-1 frente a Tijuana.

🗣️ "CORREA TOMÓ SU DECISIÓN"



Guido Pizarro, DT de #Tigres, habló de la situación de Ángel Correa. Además, reconoció el esfuerzo de sus jugadores ante #Xolos tras la expulsión de Rodrigo Aguirre y señaló que el equipo deberá adaptarse a las nuevas reglas de la Liga MX.



📹… pic.twitter.com/XzCXpD1LQo — ONCE Diario (@oncediariomx) July 17, 2026

Ya sin Ángel Correa y con el retiro de Andre-Pierre Gignac (y si encima Rodrigo Aguirre se hace expulsar por taparse la boca en una situación de conflicto con un jugador rival), es claro que el equipo universitario está disminuido, por lo que se siguen evaluando refuerzos para este Apertura 2026. Todo será mpas viable una vez que River pague la suma para concretar el traspaso del ex Atlético de Madrid.

“El mercado está abierto, estamos analizando las posibles incorporaciones, pero ahora ocupa volver a Monterrey y mejorar para la semana que viene”, comentó el entrenador de cara al partido por la Jornada 2 contra el Atlético de San Luis, el primero en el ‘Volcán’.

Fue una etapa demasiado breve la de Correa en Tigres y el contrato que era hasta 2030, se romperá al año.