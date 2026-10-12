¿Solo Pumas no ganó nada durante la ausencia del Atlante?

Enrique Gómez

La grandeza de Pumas es honorífica, un permiso especial que el folclor le concedió y que resulta cada vez más difícil de creer, sobre todo ahora que enfrenta al Atlante en el Apertura 2026.

Y es que mientras los ‘Potros’ estuvieron sobreviviendo en la carcomida segunda división, solo hubo un equipo ‘grande’ que no ganó un solo título del futbol mexicano.

De hecho, Universidad forma parte de un selectísimo gremio (de dos miembros) de equipos que no ganaron títulos de ningún tipo en el tiempo en que el conjunto azulgrana estuvo en la categoría de plata, o sea, en los 12 años comprendidos del Apertura 2014 al Clausura 2026.

Pumas y otra noche de pesadilla ante Cruz Azul Los universitarios siguen sin poder sacudirse el dominio de los 'Cementeros'

¿Qué ganaron los actuales equipos de la Liga MX mientras el Atlante estuvo en segunda?

LIGA MX + CONCACAF LIGA MX COPA MX TÍTULOS EN ASCENSO SIN TÍTULOS América Atlas Querétaro San Luis Pumas Tigres Santos Puebla Atlante Tijuana Cruz Azul Necaxa FC Juárez Chivas Monterrey Toluca León Pachuca

Entonces, Pumas y Tijuana son los únicos clubes que no tienen campeonatos en este lapso. Incluso el Querétaro, que jamás ha sido campeón de Liga o el Puebla, que no se corona desde hace 35 años tuvieron su premio de consolación con la Copa. En tanto, el San Luis, Juárez o hasta el mismo Atlante, que es quien sostiene este cerco, se proclamaron alguna vez en la segunda división.

Cuando los ‘Potros’ vuelvan a ver a Universidad en la Jornada 12 de la Liga MX, por primera vez desde el 16 de marzo, el equipo auriazul no habrá cambiado en nada; seguirá teniendo exactamente sus mismos títulos, mientras que Atlante al menos tendrá tres títulos de la Expansión MX.