Solo Cruz Azul: La Máquina presenta a su refuerzo que ya jugó en la Liga MX

Héctor Cantú

Cruz Azul ha vuelto a cambiar las reglas con la presentación oficial de su nuevo refuerzo, el nigeriano Christian Ebere, quien antes de comparecer ante los medios de comunicación, vio minutos de juego en partidos oficiales.

Ebere, quien quedó inscrito para el duelo de la jornada 5 ante Toluca, vio sus primeros minutos como ‘maquinista’ ante el Vancouver FC en el marco de la Concacaf Champions Cup, donde Cruz Azul goleó 5-0 en el juego de vuelta.

Posteriormente, Christian también apareció sobre la cancha en el duelo de fin de semana pasado ante Tigres, donde disputó 14 minutos en la valiosa victoria de 2-1 sobre uno de los equipos más sólidos del futbol mexicano.

Ahora, el nigeriano se ha tomado la foto oficial con la camiseta de Cruz Azul y el número 17, dorsal que portará con el equipo de la Ciudad de México, donde ha dejado en claro que su deseo es levantar títulos con los cementeros.

“Quiero ayudar al equipo en lo ofensivo y ser campeón. Todavía me tengo que adaptar (a la altura de la Ciudad de México), pero estoy feliz de estar aquí. Desde el primer día me recibieron muy bien”, detalló.

El jugador africano se describió como un futbolista rápido, con mucha fuerza física y con buen regate en el mano a mano.

Cruz Azul y Christian Ebere tienen dos compromisos durísimos en los próximos duelos, cuando reciban a casa al superlíder Chivas, para posteriormente medirse a Rayados de Monterrey en el ‘Gigante de Acero’.