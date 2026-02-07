Cruz Azul, el equipo al que Toluca no le puede ganar

Enrique Gómez

Aunque no fue su mejor partido, Cruz Azul sumó en el escenario más desafiante del futbol mexicano y ya tiene cinco partidos consecutivos sin perder ante el actual bicamepeón.

La Máquina se consolidó como uno de los mejores equipos del Clausura 2026 al rescatar un punto muy valioso en su visita al Toluca, el cual le permite seguir en la parte superior y demostrarle a cualquier incrédulo que el equipo está a la altura de los otros grandes protagonistas y candidatos de la Liga MX.

Empate 1-1 entre los ‘Diablos Rojos’ y el práctico equipo que dirige el argentino Nicolás Larcamón.

Así fueron los goles de este partido válido por la Jornada 5 del Clausura 2026:

· 1-0 (41’): Triangulación con mucha intención y Paulinho cerró la pinza a segundo poste

· 1-1 (77’): Tras una terrible salida del portero, el rebote le quedó a José Paredela y no falló

¿Se viene el tetracampeonato de goleo? Paulinho ya ‘mojó’ en el 2026

Primer tanto del tricampeón de goleo Joao Pedro Dias Fernandes, quien, aunque abrió tarde su cuoata en este certamen, confirma que sigue siendo una garantía cuando tiene el balón en el área.

¿Mucho premio para La Máquina? El equipo visitante tuvo menos de la mitad de todos los tiros que hizo Toluca en el encuentro, además, menor posesión pese a estar casi 40 minutos en desventaja, pero gracias a un solo error del portero Hugo González, encontró un punto de ‘oro’ que le permite seguir por encima del equipo ‘escarlata’ en la tabla de posiciones.

Con 10 puntos, el equipo ‘cementero’ se mantiene entre los primeros lugares de la tabla y con uno menos, el conjunto de Antonio Mohamed, que prolonga su invicto en este inicio de campeonato.

Cruz Azul, que estuvo a unos minutos de ser líder del torneo pasado, sumó contra el equipo que ha reinado en los últimos dos torneos, aunque, eso sí, con más oficio que con un buen juego.