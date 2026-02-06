A pesar de los títulos, Cruz Azul sigue dominando al Toluca

Enrique Gómez

Antes de ganar su segundo título consecutivo en la Liga MX, Toluca solo perdió contra dos equipos en la fase regular del futbol mexicano y uno de ellos fue Cruz Azul. De hecho, el equipo ‘escarlata’ no le pega a La Máquina desde el 2023 y a estas alturas, el equipo ‘celeste’ luce ligeramente favorito.

Para el duelo por la Jornada 5 del Clausura 2026, el equipo ‘celeste’ buscará aferrarse al segundo lugar de la tabla ahora que Chivas ganó y se confirmó como líder, sin embargo, no será nada fácil mantener esta incipiente paternidad contra el mejor equipo del momento en el futbol mexicano.

Así llegan ambos equipos para el partido más esperado de esta quinta fecha de la Liga MX: