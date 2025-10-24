Sin "bobadas", Brian Rodríguez renueva a lo grande con el América

Reuters

El delantero uruguayo Brian Rodríguez renovó su contrato con América hasta el 2029, informó el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos.

El futbolista de 25 años llegó a las Águilas' en agosto del 2022 procedente Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

"Muy feliz y contento de seguir perteneciendo a esta institución tan grande y con tanta historia. Se logró renovar y estoy muy feliz con lo hecho", dijo Rodríguez en un video que el club publicó en sus redes y en donde se ve al futbolista firmando la renovación de su contrato.

¡Brian Rodríguez renovado con el Club América! 🔝



Tenemos Rayito para rato con nosotros 💙⚡️💛 pic.twitter.com/IZEfPy19rF — Club América (@ClubAmerica) October 22, 2025

Curioso giro de acontecimientos, pues antes de iniciar este torneo, el agente del jugador se metió fuerte con el presidente del América a quien exhortó para "dejarse de bobadas" y permitir al 'Rayito' emigrar a otro club.

Con América, Rodríguez ha sido campeón en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Y ha anotado 30 goles en 121 partidos.