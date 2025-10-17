Brian Rodríguez, "ansioso en el América" por las rotaciones

EFE

El brasileño André Jardine, entrenador del América, dijo que confía en que en corto tiempo el uruguayo Brian Rodríguez recuperará el nivel que lo ha hecho determinante en el equipo.

"Veo a Brian muy bien, me ha dicho que está contento, aunque lo veo ansioso porque quiere jugar más, pero también entiende las decisiones. Tiene buena memoria, porque sabe cuánto lo apoyamos desde que llegó al equipo y confiamos en que encontraremos su mejor versión pronto", señaló el técnico.

Jardine se refirió al rol de relevo que el seleccionado uruguayo ha tenido en el Apertura a diferencia de otros torneos en los que era habitual en el 11 inicial.

Ni Rodríguez ni sus compatriotas en las Águilas, Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre, entraron en la convocatoria del argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, para la pasada fecha FIFA ya que 'el Loco' aprovechó para observar a otros jugadores que poco o nada había visto en la eliminatoria de Conmebol.

En el Apertura, Rodríguez ha sido titular con América en siete de 12 partidos; en el torneo anterior lo hizo en 11 juegos y en el Apertura 2024 tuvo ocho como inicialista y marcó cuatro goles en cada uno de los tres campeonatos.

"Brian es un jugador determinante; es decisivo en momentos críticos. Ahora buscamos que encuentre su mejor versión. Confiamos en que la va a alcanzar en esta parte final del torneo antes de la fase final", señaló Jardine.

Ante las ausencias del capitán Henry Martín y Raúl 'la Pantera' Zúñiga, lesionados, Jardine no aseguró que Rodríguez sea titular este sábado en el partido de la decimotercera jornada en el que las Águilas visitarán al Cruz Azul, en el derbi de la Ciudad de México.

"No empezamos partidos como éste, ante Cruz Azul, un rival clásico y al que respetamos mucho, con jugadores que no estén al 100. Tomamos la decisión de cada jugador con mucho criterio para que no sucedan más lesiones de aquí al final del torneo", explicó el timonel.