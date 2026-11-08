Siete equipos siguen sin cumplir con la regla de menores en la Liga MX

Héctor Cantú

A falta de una jornada para concluir la temporada regular de la Liga MX, siete equipos todavía no cumplen con la regla de minutos para menores establecida en el reglamento de competición.

Toluca, Puebla, Santos, Querétaro, León, Tigres y Monterrey aún no alcanzan la cuota de 1,170 minutos que deben acumular los futbolistas nacidos en 2004 o años posteriores.

Mientras algunos clubes ya superan los 2300 minutos de juego acumulados, León, Tigres y Rayados no han alcanzado, siquiera, los 1100 minutos de juego en las jornadas disputadas, una distancia inalcanzable para lo que resta del campeonato.

Tigres será el único equipo que no logre el mínimo establecido, considerando que le restan 102 minutos de juego y solo tiene un partido restante en el torneo en el que matemáticamente quedaron sin posibilidades de clasificarse a la postemporada.

Por su parte, Monterrey y Querétaro necesitan 108 y 46 minutos, respectivamente, para alcanzar el mínimo requerido. Ambos clubes tienen dos encuentros pendientes en la fase regular, por lo que cuentan con mayores posibilidades de cumplir con el reglamento.

La última jornada, que se disputará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, además de definir a los clasificados a la Fiesta Grande, también tendrá como ingrediente extra el conocer los equipos que no pudieron dar la talla en cuanto a la proyección de jóvenes promesas.