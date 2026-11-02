¿Cuándo fue la última vez que Tigres y Rayados quedaron fuera de Liguilla?

Héctor Cantú

La Liguilla del Apertura 2026 no contará con la presencia de Tigres, uno de los equipos más competitivos del futbol mexicano, y también podría disputarse sin Rayados.

Aunque matemáticamente Monterrey todavía tiene posibilidades de conseguir un boleto a la pelea por el título, por ahora se encuentra fuera de los puestos de clasificación.

Desde el Clausura 2014, el futbol mexicano no vive una Liguilla sin la presencia de al menos uno de los dos equipos regiomontanos.

En aquella ocasión, Monterrey terminó en la décima posición, con seis victorias, cinco empates y seis derrotas.

Por su parte, Tigres finalizó el campeonato en el puesto 14, con cinco triunfos, seis empates y seis derrotas.

Desde entonces, Rayados se perdió tres Liguillas. Su peor torneo fue el Clausura 2020, cuando terminó en la posición 18 sin conseguir una sola victoria, aunque aquel certamen fue suspendido debido a la pandemia.

Monterrey, Pumas y Tigres, entre lo peor del Apertura 2026

En contraste, Tigres no se perdió ninguna Liguilla. Su peor resultado desde entonces llegó en el Clausura 2021, cuando quedó eliminado a manos del Atlas en la fase de reclasificación.

Monterrey todavía tiene posibilidades de conseguir su boleto, pues es el único equipo que tiene tres partidos pendientes antes de que concluya la fase regular.

Toluca, Querétaro y Pumas serán los últimos obstáculos de unos Rayados que buscan evitar una nueva ausencia en la ‘Fiesta Grande’ del futbol mexicano.