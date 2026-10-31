Histórico: Tigres está eliminado y detuvo su legendario récord

Enrique Gómez

Se acabó, Tigres está prematuramente eliminado del Apertura 2026 y detuvo su legendario récord.

Por primera vez después de 12 años, el equipo regiomontano no estará en la Liguilla del futbol mexicano. Luego de 23 torneos cortos consecutivos avanzando a la siguiente ronda, el mejor equipo de la década pasada en la Liga MX se despedirá en la fase regular del torneo.

Con doblete de Salomón Rondón (inminente campeón de goleo) Pachuca aplastó 3-0 al equipo de Víctor Manuel Vucetich, avivó sus posibilidades clasificar a la fase final del torneo tras hilar su segundo triunfo consecutivo y de paso, arruinó cualquier posibilidad para el equipo rival.

Ya denle el título de goleo a Salomón Rondón

Según el relato de la agencia EFE, después de poner una pelota en el poste y de fallar en una jugada clara de gol, Salomón puso el 1-0 en el minuto 43. Un balón lanzado al área por Rodolfo Pizarro rebotó y se estrelló en la pierna del venezolano, que con mínimo esfuerzo lo metió en la red.

Desorganizados en la defensa, los regios sufrieron y en el 53’ recibieron un segundo golpe; el marroquí Osussama Idrissi le dio una asistencia a Rondón, letal con un remate de pierna zurda.

Pachuca fue por más y en el 70 aumentó la ventaja con un gol de zurda de Kenedy.

Con este resultado, Pachuca llegó a 19 puntos, uno menos que Pumas (el más cercano perseguidor de los puestos de Liguilla al estar en noveno lugar), mientras que Tigres se quedó con 15, ya muy lejos del 8vo Monterrey o del 7mo Tijuana (que se enfrentan entre sí), pues, además, Rayados tiene un partido pendiente con el Querétaro (10mo) y sí o sí, alguno sumará y se hará inalcanzable para el conjunto 'felino'.

El fin de una época en el equipo universitario no solo se nota en la ausencia de Andre-Pierre Gignac y Guido Pizarro, sino que también es completamente notorio a nivel deportivo.