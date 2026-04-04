Publicación: viernes 3 de abril de 2026

EFE

Si Chivas le gana a Pumas, se hará casi inalcanzable en la Liga MX

El equipo rojiblanco es quien más victorias tiene y luce favorito ante Pumas

El líder Guadalajara buscará confirmarse en la cima del Clausura 2026 ante los Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas, en el enfrentamiento más atractivo de la decimotercera jornada.

Las Chivas (30 puntos), dirigidas por el argentino Gabriel Milito, recibirán este domingo al equipo felino (23) en un partido que promete emoción en ambas porterías ante la potencia de las ofensivas; Guadalajara presume la mejor de la competencia con 25 goles; Pumas es la tercera más efectiva con 21.

Victoria insuperable de las Chivas en el 'Gigante de Acero'

Victoria insuperable de las Chivas en el 'Gigante de Acero'

Con un penal atajado en el último segundo, el Guadalajara es más líder que nunca

El Guadalajara ha sido la sorpresa del Clausura gracias al dinamismos que Milito ha dado a un equipo que se ha convertido en la base de la selección mexicana con los nombres de Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González, máximo anotador del torneo, con 10 goles, posición que comparte con el italiano Joao Pedro, del San Luis.

Las Chivas son el equipo con más victorias, suman 10, por sólo dos derrotas, por lo que son favoritos para vencer a los Pumas que tienen en Keylor Navas al líder de su zaga que es la tercera menos vulnerada.

¿Qué falta por ver en la Liga MX a 5 fechas de su final?

Al América perder sus 3 clásicos en un torneo. Si Cruz Azul gana, sucederá después de 14 años.
El primer liderato de Chivas desde el Apertura 2011. Solo debe mantener la cima 5 fechas más.
Una derrota del Toluca. El bicampeón de la Liga MX es el único invicto y marcha en 3° lugar.
La recuperación de Gilberto Mora. La joya de 17 años no juega con Tijuana desde febrero.
La despedida del Mazatlán, ¿cómo le dirá adiós a su público el 22 de abril ante Necaxa?
Al Monterrey repuntando hacia la Liguilla. Ya van 12 fechas y el club sigue fuera del top-8.
Conocer a los clubes que pagarán multas. Puebla, Santos y Mazatlán parecen ser los condenados.
Los 8 clasificados a la Liguilla. De momento, Cruz Azul, Pumas y Chivas marchan en el top-4.
La reapertura del Estadio Azteca. Tras 2 años en remodelaciones, las Águilas vuelven a casa.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS