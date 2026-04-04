Si Chivas le gana a Pumas, se hará casi inalcanzable en la Liga MX

EFE

El líder Guadalajara buscará confirmarse en la cima del Clausura 2026 ante los Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas, en el enfrentamiento más atractivo de la decimotercera jornada.

Las Chivas (30 puntos), dirigidas por el argentino Gabriel Milito, recibirán este domingo al equipo felino (23) en un partido que promete emoción en ambas porterías ante la potencia de las ofensivas; Guadalajara presume la mejor de la competencia con 25 goles; Pumas es la tercera más efectiva con 21.

Victoria insuperable de las Chivas en el 'Gigante de Acero' Con un penal atajado en el último segundo, el Guadalajara es más líder que nunca

El Guadalajara ha sido la sorpresa del Clausura gracias al dinamismos que Milito ha dado a un equipo que se ha convertido en la base de la selección mexicana con los nombres de Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González, máximo anotador del torneo, con 10 goles, posición que comparte con el italiano Joao Pedro, del San Luis.

Las Chivas son el equipo con más victorias, suman 10, por sólo dos derrotas, por lo que son favoritos para vencer a los Pumas que tienen en Keylor Navas al líder de su zaga que es la tercera menos vulnerada.